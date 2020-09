A Band Called Sam – Legacy

Ruim tien jaar na het overlijden van de legendarische bluesman Sam ‘Bluzman’ Taylor in 2009 besloten zijn bandleden de koppen bij elkaar te steken om Taylors nummers opnieuw op te nemen. De leden van de band teerden in de tussentijd echter niet alleen op diens verdiensten, want zij gingen ieder hun weg en werkten, naast hun eigen bands, met artiesten als Parliament Funkadelic en Amy Winehouse om er maar een paar te noemen.

Momenteel bestaat A Band Called Sam uit diens dochter Sandra Taylor (zang), kleinzoon Lawrence ‘Law’ Worrell (gitaar), Gary Sellers (gitaar), Danny Kean (toetsen), Richie Cannata (sax), Gary Grob (bas), Mario Staiano (drums) en Angela Canini (zang).

Op hun zojuist verschenen cd ‘Legacy’ staan negen door Sam ‘Bluzman’ Taylor geschreven nummers. Het album begint met het swingende ‘Voice Of The Blues’, waarmee meteen een klinkend visitekaartje wordt afgegeven. In het tweede nummer wisselen Sandra en Angela elkaar af op de zang, wat een fraaie interactie oplevert.

Andere nummers die het waard zijn op apart te worden genoemd zijn de ballad ‘Mother Blues’ en het knallende ‘Nothing In The Streets’. Een lekker swingende plaat en een fraai eerbetoon aan ‘Bluzman’. (7,5/10) (Highlander Records)