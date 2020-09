Tino Martin naar Ahoy

Tino Martin geeft dit najaar een concert in de nieuwe RTM Stage van Ahoyonder de titel ‘Voor Iedereen’. De zanger verzorgt een avondvullend programma, de zalen worden coronaproof ingericht en er wordt een theatersetting met zitplaatsen gebouwd.

Tino Martin brengt vrijdag 25 september zijn nieuwe album ‘Voor Iedereen’ uit. “Ik heb er heel veel zin in om weer met mijn band op pad te gaan door Nederland. We hebben mooie locaties gevonden waar we iedereen een veilige en gezellige avond uit kunnen bezorgen. Naast liedjes van mijn nieuwe album ‘Voor Iedereen’ komen natuurlijk ook de grote hits voorbij. Ik kan niet wachten!”, aldus Tino Martin.

In Nederland brak Tino Martin door hits als ‘Zij Weet Het’, ‘Jij Liet Me Vallen’, ‘Later Als Ik Groter Ben’ en ‘Laat Me Leven’. Tino Martin ontving twee Edison Awards voor zijn muziek en de Sena Performers Award. Op 7 november staat Tino Martin in de RTM Stage van Ahoy in Rotterdam.