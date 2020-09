Suzan & Freek naar de RTM Stage in Rotterdam Ahoy

Suzan & Freek hebben een concert aangekondigd in Rotterdam. Op zaterdag 21 november treden zij op in de nieuwe RTM Stage in Rotterdam Ahoy. Ze geven om 16:00 en 20:00 uur een show. De zaal wordt coronaproof ingericht en er wordt een theatersetting met zitplaatsen gebouwd.

In februari ontvingen Suzan & Freek een Edison Award voor hun debuutalbum ‘Gedeeld Door Ons’. Dat album behaalde binnen enkele maanden de platina status.

De singles ‘Deze Is Voor Mij’, ‘Blauwe Dag’, ‘Weg Van Jou’ en ‘Als Het Avond Is’ bereikten allemaal hoge noteringen in de hitlijsten. Momenteel hebben ze samen met Snelle het liedje ‘De Overkant’ uit waarmee ze op 5 staan in de Top 40.