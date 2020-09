Met de single Run zette de Utrechtse indiepopband Rondé zich in 2014 op de kaart. Het vijftal scoorde met het nummer een Megahit en de band werd uitgeroepen tot Serious Talent. Inmiddels zijn we zes jaar, meerdere megahits, en optredens op festivals als Lowlands, Concert at SEA en Mysteryland verder en is de band niet meer weg te denken van de vaderlandse podia.

Rondé staat op 15 november in de Effenaar in Eindhoven