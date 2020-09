The Byson Family naar de Bosuil

The Byson Family is een Schotse band met als frontman Phil Campbell (zanger van The Temperance Movement) Michael McDaid (bassist van Paulo Nutini), Christian Fleetwood & Chris Russell (The River 68’s) en Allan James (Jon Fratelli)

Na lange tijd vrienden te zijn geweest en door de jaren heen samen te hebben gespeeld en geschreven in en rond hun eigen verschillende projecten, voelde de tijd rijp in 2020 om eindelijk hun debuut-LP op te nemen die laat in de lente / vroege zomer zal verschijnen.

Ze zijn ontstaan uit een gemeenschappelijke liefde voor Amerikaanse westkustmuziek. Invloeden van The Band / Neil Young / Springsteen en Teenage Fanclub zijn te herkennen in hun muziek. Hun uitverkochte shows in Schotland kregen lovende recensies. Een niet te missen klepper van formaat met topmuzikanten, op 11 decemebr in De Bosuil in Weert.