Nol Havens komt naar De Roepaen

‘Suzanne… Suzanne… Ik ben stapelgek op jou.’ We kunnen het allemaal nog woordelijk meezingen. En… het brengt ons allemaal terug naar die ene periode in je leven. Over de hele wereld klinkt het lied nog steeds uit radio’s en wordt er bij tijd en wijle uit volle borst meegezongen.

‘Suzanne’. De wereldhit van VOF de Kunst/The Art Company. Ferdi Lancee schreef het, Nol Havens zong het. Miljoenen platen werden er verkocht en in 7 landen stond VOF de Kunst op de eerste plaats van de hitparade…..Touren door europa, mooie verhalen.

‘Oude liefde roest niet’. Dat blijkt in 2019, Nol zingt en speelt liedjes uit zijn eigen repertoire. Veel meegemaakt en veel te vertellen. In ‘Doe mij maar ALLES’ wordt u meegenomen langs 36 jaar VOF de Kunst. Herinneringen en herkenbaarheid. Zijn beste liedjes, mooie en ook zware tijden. Met twee benen terug op de grond na het overlijden van zijn vrouw, zijn ouders, zijn zus en zijn beste vriend. Het bracht veel veranderingen en verdriet met zich mee. En wat vond hij nou van dat succes als nuchtere Brabander? Hij zal het u allemaal vertellen en u mag vragen stellen over alles én u mag meezingen als u de behoefte voelt. Nol met zijn gitaar alleen op een podium….zijn persoonlijk verhaal, het verhaal achter de liedjes….

Nol Havens komt op 4 oktober naar De Roepaen in Ottersum.