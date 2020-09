Livemuziekhart blijft kloppen in Hilversum met De Vorstin Herfstsessies

Na het succes van de afgelopen serie Zomersessies gaat De Vorstin dit najaar verder met De Vorstin Herfstsessies. Met shows van onder andere Hans Dulfer, Brainpower, het Hillywood Rainbow Ball en een speciale Popronde pre-party zet het Hilversumse poppodium in op nationale acts en lokaal talent.

Hiermee blijven ook in het najaar de deuren geopend voor publiek. Bezoekers maken tijdens De Vorstin Herfstsessies deel uit van een persoonlijk concert van diverse artiesten in aangepaste bezetting. De shows worden door publiek zittend op comfortabele bioscoopstoelen beleefd, waardoor de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd. Ook is het mogelijk om tijdens de shows drankjes te bestellen door gebruik te maken van een online bestel-app, zodat de bezoekers hun plaats niet hoeven te verlaten. Er is plaats voor ruim zeventig concertgangers per show.

Livemuziek belangrijk

Wilco Witte, directeur van het Hilversumse poppodium: “Muziek is zo ongelooflijk belangrijk in de levens van veel mensen. Dat we als De Vorstin aan die behoefte, binnen alle beperkingen vanuit de overheid, kunnen voldoen stemt mij gelukkig. De vele positieve verhalen en soms oprecht blije reacties na de shows deze zomer waren voor ons een grote stimulans om ook dit najaar gewoon door te gaan met onze programmering.”

In de afgelopen periode zijn een al hoop shows verplaatst naar volgend jaar. “Hiermee hebben we een duidelijk signaal afgegeven” zegt Witte. “Niet alleen voor onszelf, maar ook naar de artiesten toe. We blijven naar de toekomst kijken, zodat we klaar zijn om iedereen weer te ontvangen zodra deze coronatijd achter ons ligt. Ondertussen stellen we alles in het werk om een veilig concertbezoek mogelijk te blijven maken. Als iets ons de afgelopen tijd geleerd heeft, is het wel hoe belangrijk livemuziek en concerten zijn voor een hoop mensen uit Hilversum en ’t Gooi.”

Patat Met

De line-up van de Vorstin Herfstsessies bestaat verder uit Patat Met: Meis + Stella, Stones Sessions, een speciale verjaardagseditie van Hoochie Mama’s Blues Tavern en een maandelijkse Pop Bizz Quiz op woensdagavond. “We hebben weer een intiem en prikkelend programma op poten gezet”, aldus programmeur Jim van Kooten. “Zo is er de komende periode veel ruimte voor talentontwikkeling, één van onze speerpunten. Het waren enerverende maanden, maar als je dan zoals tijdens het afgelopen Gooisch Bierfestival het programma hebt samengesteld en je ziet de mensen genieten, dan zorgt dat voor kippenvel. Heerlijk, die livemuziek.”

Het volledige programma: