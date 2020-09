Spinvis komt naar de Muziekgieterij

Erik de Jong alias Spinvis is in twintig jaar uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnige en veelzijdige artiesten in het Nederlandse poplandschap. Zijn succesvolle debuutalbum uit 2002 leek moeilijk op te volgen, maar toch wist hij die kwaliteit te evenaren met wondermooi-weemoedige platen als ‘Dagen Van Gras, Dagen Van Stro’ (2005), ‘Tot Ziens, Justine Keller’ (2011) en ‘Trein Vuur Dageraad’ (2017). Nieuwe muziek is onderweg en laat niet lang op zich wachten. Muziek die zich met geen pen laat beschrijven, behalve dan dat het ‘vintage Spinvis’ is.

Want.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen ver vooruit.

Neem nou het verschijnen van een nieuw Spinvis-album.

‘7.6.9.6.’ verschijnt op 2 oktober. In tal van gedaanten; op vinyl, compact disc en digitaal. Het vinyl en de compact disc gaat desgewenst vergezeld van een door Erik de Jong alias Spinvis vervaardigd prentenboek. Driehonderd (!) afbeeldingen verbeelden de voorbije twee decennia, een tijdperk waarin De Jong zich ontpopte tot een iconische artiest die vijf Nederpop Klassiekers afleverde, tal van tournees ondernam en en werk creëerde voor orkesten, moderne-dansgezelschappen, tv-series, koren en speelfilms.

Spinvis staat op 15 november in de Muziekgieterij in Maastricht.