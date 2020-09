Suzan & Freek voor twee shows naar het Klokgebouw

‘Als het avond is’ van Suzan & Freek kennen we allemaal. Sterker nog, het is nu al niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige popgeschiedenis. Het nummer is inmiddels zo’n 25 miljoen keer gestreamd op Youtube en een ruime 54 miljoen keer op Spotify.

En dat terwijl ze even daarvoor nog bekend waren van hun akoestische covers (‘De Minuut’) van o.a. ‘Jolene’ en ‘Love Me Just A Little Bit More’. Het gaat hard met de twee, dat is duidelijk.

Helaas kon de geplande show in de Effenaar niet doorgaan, maar gelukkig komt het populaire duo voor twee corona-proof Klokgebouw shows naar Eindhoven op 31 oktober.