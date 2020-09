Fresku komt met exclusieve LP naar de Oosterpoort

‘Duik in het diepe, en laat je verrassen’ aldus Fresku die onder andere bekend is van het nummer Nieuwe Dag met Winne. De rapper uit Eindhoven komt met zijn tour langs Groningen, waarbij fans de kans hebben om een exclusieve LP te kunnen bemachtigen.

Fresku bracht eind 2008 het nummer ‘Brief van Kees’ uit en stuurde deze naar Kees de Koning, eigenaar van het nederhoplabel Top Notch. De Koning was zo onder de indruk van de plaat dat hij Fresku meteen een contract aanbood. Sindsdien is Fresku niet meer weg te denken uit de Nederlandse rapscene. Tijdens de show keert Fresku terug naar zijn roots en bespreekt hij zijn hoogte- en dieptepunten. De exclusieve LP zal alleen tijdens de shows worden verkocht en is dus in beperkte oplage uitgebracht.

Fresku komt op 8 november naar de Oosterpoort in Groningen.