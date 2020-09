23 september, de verjaardag van Bruce Springsteen

Bruce Frederick Joseph Springsteen, geboren op 23 september 1949, mag vandaag alweer 71 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. Bruce Springsteen, singer-songwriter en muzikant, is het meest bekend geworden met zijn zogeheten ‘Heartland Rock’, zijn poëtische teksten, Amerikaans sentiment gecentreerd rond New Jersey en zijn zeer lange en energieke optredens. Springsteen’s catalogus bestaat zowel uit commerciële en toegankelijke albums alsmede de meer sombere, op folkmuziek gebaseerde albums.

Bruce Springsteen mondiaal zeer succesvol

‘The Boss’ meest succesvolle albums zijn ‘Born in the U.S.A.’ en ‘Born to Run’, in de V.S. verkocht hij zo’n 65 miljoen albums, wereldwijd bijna het dubbele. Springsteen mocht voor zijn werk talloze awards in ontvangst nemen, waaronder twintig Grammy’s, twee Golden Globes en een Oscar. In 1999 trad hij toe tot de befaamde Rock and Roll Hall of Fame.