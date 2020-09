Yusuf viert vijftig jarig jubileum met ‘Tea For The Tillerman²’

‘Tea For The Tillerman’ van Yusuf / Cat Stevens werd in 1970 uitgebracht en veranderde het leven van de jonge Engelsman voorgoed. Met zijn eerste twee albums was hij in Engeland al doorgebroken, maar met zijn derde album wist hij ook in Amerika voet aan de grond te krijgen. Het album werd zelfs drie keer platina en met name het nummer ‘Father And Son’ is er een voor de eeuwigheid. Deze wijze raad van een vader aan een zoon werd in vele films en TV-programma’s gebruikt en vormde ook de basis voor de herinterpretatie van het album, dat Tea for the Tillerman² heet en vandaag wordt uitgebracht.

Yusuf sprak vijftig jaar na dato met zijn eigen zoon over de mijlpaal en zo kwam het idee naar voren om het album in z’n geheel opnieuw op te nemen. In de zomer van 2019 dook Yusuf een Zuid-Franse studio in, waar hij zich samen met producer Paul Samwell Smith en gitarist Alun Davies stortte op het materiaal dat hij ooit op 22-jarige leeftijd schreef.

“Though my songwriting adventures were never limited to Tillerman, the songs on that album certainly defined me and pointed the way for my mysterious life’s journey. Since those originative sessions in Morgan Studios, Willesden, in 1970, Tillerman has grown and developed its own gravitas and influence on music history and as the soundtrack to so many people’s lives. Like it was destiny waiting to happen, T4TT² feels like the timing of its message has arrived again,” zegt Yusuf / Cat Stevens over het album dat tekstueel nog steeds niets aan relevantie heeft ingeboet.