YUNGBLUD kondigt ‘Weird!’ aan met release van nieuwe track

Met zijn tweede album op komst en een stevige lockdown achter de kiezen, heeft Dominic Harrison, a.k.a. YUNGBLUD, zich volledig op zijn muziek gestort. Dat resulteerde in een bijzonder productieve periode. Zo maakte hij ‘Strawberry Lipstick’, waarmee hij in augustus uitkwam. Daarop volgde eerder deze maand zijn samenwerking met Bring Me The Horizon aan ‘Obey’ en afgelopen week voegde hij daar zijn track ‘god save me, but don’t drown me out’ aan toe.

Voor YUNGBLUD is stilzitten geen optie. Vandaar dat de Noord-Engelse pop-punker constant bezig is gebleven. Hij gaf thuisconcerten en deed verslag van zijn quarantaine periode op YouTube. Zijn fans smulden ervan en kunnen niet wachten om meer materiaal van hem te krijgen. Ze worden op hun wenken bediend, want met nog iets meer dan een maand te gaan staat zijn volgende album op de agenda. ‘Weird!’, zoals het gaat heten, staat in de planning voor 13 november.