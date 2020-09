TOMMY werkt voor ‘Taxi’ samen met YouTuber Kiya

Na de release van zijn eerste single ‘Samen Alleen’, waarop de zestienjarige TOMMY samenwerkte met de jongens van FOURCE, kiest de DJ/producer uit Purmerend voor zijn vervolgsingle voor vrouwelijk gezelschap. Hij ontmoette YouTuber Kiya van Rossum en voelde een klik met de jonge zangeres, die in 2018 nog meedeed aan het Junior Songfestival en The Voice Kids. Samen hebben ze nu het nummer ‘Taxi’ uitgebracht.

Voor TOMMY, die in het dagelijks leven als Daan van Marle door het leven gaat, betekent dit een nieuw hoofdstuk in zijn nog prille carrière. Toch heeft hij de afgelopen jaren al een hoop meegemaakt als artiest. Zo stond hij op veertienjarige leeftijd in China, net als Martin Garrix en Armin van Buuren, voor een enorm publiek te draaien op het ISY Music festival. Ook trad hij, jong als hij is, al op tijdens het Amsterdam Dance Event. Verder maakte hij de ‘themesong’ voor de tien uitverkochte Freek Vonk shows in de AFAS LIVE.