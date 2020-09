Lady Gaga vertelt op ‘911’ over haar gebruik van antipsychotica

Zet je zonnebril maar op als Lady Gaga eraan komt, want de popzangeres is over het algemeen goed voor flink wat glitter and glamour. Toch is de avantgardistische kunstenares meer dan dat. Ze mengt zich in het maatschappelijk debat en laat zich op haar single ‘911’ van haar persoonlijke kant zien. Zo zingt ze in het nummer over haar ervaring met het gebruik van antipsychotica.

De titel van het nummer, ‘911’ slaat op het alarmnummer dat in Amerika gebeld kan worden om hulp in te schakelen in geval van nood. In een gesprek op Apple Music vertelt de New Yorkse zangeres hierover: “‘911’ is about an antipsychotic that I take. And it’s because I can’t always control things that my brain does. I know that. And I have to take medication to stop the process that occurs.”

‘911’ is afkomstig van ‘Chromatica’, dat eind mei uitkwam. Eerdere singles afkomstig van het album zijn ‘Stupid Love’, ‘Rain On Me’ met Ariana Grande en ‘Sour Candy, haar samenwerking met BLACKPINK.

Naast haar muziek laat Gaga ook op een heel ander vlak van zich horen. Ze is het gezicht van een nieuw parfum, ‘Voce Viva’, dat deze week door het Italiaanse modehuis Valentino werd gelanceerd.