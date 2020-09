Sam Smith brengt ‘Diamonds’ uit in aanloop naar derde album

De machine is van de pauzeknop afgehaald en draait weer op volle toeren. Sam Smith werkt toe naar de release van zijn derde album ‘Love Goes’ en licht daarom alvast een tipje van de sluier op met de single ‘Diamonds’.

Eind juli kwam ook al het nummer ‘My Oasis’ uit, waaraan Smith samenwerkte met de Nigeriaanse zanger Burna Boy. Dat Smith in de startblokken staat, bleek al in april toen de single ‘I’m Ready’ werd uitgebracht, waarop ook Demi Lovato te horen is.

Ondertussen streamt de wereld stevig door en is Smiths muziek onlangs de astronomische grens van dertig miljard streams op Spotify gepasseerd. Een aardige opsteker voor een artiest die staat te springen om nieuw materiaal aan de wereld te laten horen. Daar komt voor Smith op 30 oktober gelukkig verandering in, als de opvolger van ‘The Thrill Of It All’ uit 2017 uitkomt.