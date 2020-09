Ashafar lost verwachtingen in met nieuw debuutalbum ‘Mocro Sh*t’

De jonge artiest Ashafar uit Naarden ontpopte zich onder de vleugels van Josylvio tot een van de grotere beloftes van de Nederlandse scene. Na impactvolle hits als ‘Panamera’ (rond de 25 miljoen streams), zijn EP’s Asha (inmiddels in het bezit van de gouden status) en ‘La Vie’, binnenkomend op 2 en 3 in de charts, en de FunX Award voor ‘Next Best’ (2019) is het nu tijd voor zijn officiële debuutalbum ‘Mocro Sh*t’.

Het afgelopen jaar releasete Ashafar twee trending internationale samenwerkingen (met de artiesten Morad en Larry), had een aandeel in de soundtrack van ‘Mocro Maffia 2’ en labelproject ‘Hella Cash Gang’ (Vol.2) en werkte daarnaast hard aan dit album. Hij laat dan ook een verfrissende, persoonlijke kant van zichzelf zien en horen, en weet tegelijkertijd dicht bij zijn door fans zo gewaardeerde kern te blijven.

“Mijn album voelt als mijn eerste kind, heb hier lang naar uitgekeken en super hard aan gewerkt. Erg tevreden met het resultaat en hoop dat Nederland het gaat beseffen!”

– Ashafar

Hoewel de plaat in titel een ode is aan zijn Marokkaanse achtergrond zijn Asha’s verhalen herkenbaar voor al zijn luisteraars, die zich onder alle lagen van de bevolking begeven. Interactie met deze fans is belangrijk voor Ashafar, die zijn Instagramfollowers dit jaar zag groeien van 300 naar 370 duizend.

Het project bevat features van grote namen en bevriende artiesten als Josylvio, KA en Lijpe en afwisselende producties van Nederlandse topproducers in de vorm van o.a. Spanker, Jack $hirak, Monsif en Ramiks, die van de plaat een muzikaal geheel maken.

Van het album verschenen eerder de royaal ontvangen singles ‘Ferrari’, titeltrack ‘Mocro Sh*t’ en ‘Coca’ met Mula B. Ashafar’s 101Barz-sessie in aanloop naar het album werd #1 in Youtube’s trending-lijst.