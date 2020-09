Stevie Bill neemt je mee in de droomwereld van ‘Better’

Waar voormalige relaties je deden denken dat liefde hard werken was, bewijst deze zorgeloze perfecte liefde het tegendeel en maakt alles simpelweg ‘Better’. Met haar tweede single ‘Better’ vertelt alt-pop nieuwkomer Stevie Bill het verhaal over die ene zeldzame en bijzondere liefde, eentje die je niet vaak tegenkomt.

“Ik heb het nummer geschreven in bed op mijn kamer op campus, tijdens een van de zeldzame moment dat mijn kamergenoten er even niet waren.” De DIY video van ‘Better’ die gemaakt is met een handheld camera door haar producer Dylan van Dael, neemt je mee in de easy-going, speelse vibe van Stevie’s wereld.

Stevie Bill (20) groeide op in Amsterdam met haar Britse moeder en Nederlandse vader. Op haar 18e verjaardag kocht ze een one-way ticket naar Berlijn om haar droom om artiest te worden na te jagen en in stilte aan haar soloproject te werken. Daar schreef ze als bijbaan op de achtergrond mee aan muziek van o.a. remme (NL) en The Avener (FR). Via Berlijn vertrok Stevie naar New York, waar ze momenteel studeert aan het Clive Davis Institute of Recorded Music.

Haar melodieën en teksten zijn altijd in beweging, geïnspireerd door hedendaagse artiesten als Post Malone en Clairo en jaren ’90 R&B als Toni Braxton en TLC, de muziek waarmee Stevie opgroeide. Stevie wilt dat haar muziek herkenbaar is voor haar leeftijdsgenoten. Haar teksten gaan over ambitie, zelftwijfel, vriendschappen, en het leven in een dorm room met mensen die je nauwelijks kent.