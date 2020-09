19 september, de verjaardag van Candy Dulfer

Op 19 september 1969 werd in Amsterdam de dochter geboren van jazz-saxofonist Hans Dulfer. Dulfer, die toen al 12 jaar professioneel muzikant was, kon niet anders dan zijn dochter laten opgroeien met de saxofoon en dus gebeurde het zomaar dat Candy Dulfer de roem en faam van vader Dulfer overtrof. In ieder geval internationaal, want Candy Dulfer heeft in haar carrière internationaal meer bereikt dan menig ander Nederlands artiest.

Candy Dulfer’s samenwerking met grote sterren

Zo speelde La Dulfer inmiddels samen met Dave Stewart, waarmee ze een grote hit had met ‘Lily was here’, Pink Floyd, Van Morrison, Alan Parsons en Prince. Die laatste schreef voor haar het nummer ‘When I want sax, I call Candy’. Sinds 2013 is Candy ook jurylid bij de talentenjacht X-Factor. Sinds 2014 speelt de saxofoniste in de Ladies of Soul, een gelegenheidsformatie van de zangeressen Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis, Edsilia Rombley, en Glennis Grace. Candy Dulfer wordt vandaag 51 jaar.