Tweede show Worakls² in 013 aangekondigd

De Franse wonderproducer Worakls komt uit een familie vol muzikanten. Op 3-jarige leeftijd begon hij al met zijn eerste pianolessen. Kort na zijn studie aan het conservatorium, ontdekte hij elektronische muziek. Hierin vond de jonge Fransman eindelijk alle mogelijkheden om zich volledig te uiten. Inspiratie zoekt hij binnen uiteenlopende genres, van film soundtracks tot klassieke muziek.

Ondanks dat hij al ruim 10 jaar ‘in the game’ zit, verscheen zijn debuutalbum pas vorig jaar. Gelukkig loste ‘Orchestra’ alle hooggespannen verwachtingen in. Na de albumrelease volgde er een grootse ‘Worakls Orchestra’ tour, die zalen door heel Europa in een zucht uitverkocht.

Door de huidige Corona crisis is het onmogelijk om met zoveel muzikanten op reis te gaan, maar Worakls laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Het resultaat is een nieuwe setting genaamd Worakls²: een liveshow waarin hij vanachter de piano én drumcomputer, het publiek betovert met zijn vaste cello speler Antonin Winter. Een 2 uur durend spektakel waarin elektronische muziek en klassiek op unieke wijze wordt verweven. Zijn eerste show was al snel uitverkocht, dus komt er gewoon een tweede show van Worakls² in 013, en wel op 3 oktober om middernacht, na het eerste concert van Worakls².