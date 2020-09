Maarja Kivi brengt Songfestival-uitdagend ‘Victorious’ uit

Maarja Kivi is bij het grote publiek wellicht beter bekend onder haar artiestennaam Marya Roxx. De in Los Angeles wonende van oorsprong Estlandse zangeres werd bekend met de Estse meidenband Vanilla Ninja. Voordat die band voor Zwitserland meedeed aan het Eurovisie Songfestival in de Oekraïne, waar Nederland met Glennis Grace enorm faalde met haar ‘My impossible dream’, stapte Kivi echter uit de groep en startte een solo-carrière.

Net als met Vanilla Ninja had ze vooral succes in de Duitstalige, Baltische en Scandinavische gemeenschap en bracht in 2008 debuutalbum ‘Payback Time’ uit, geproduceerd door Kevin Shirley. Het hardrockalbum deed het vrij goed in de scene, met singles als ’21?!’, ‘Oh Yeah’, ‘Roxx’ en Clawfinger-cover ‘Nothing Going On’. Als Marya Roxx tourde ze intensief, met bandleden als voormalig Anthrax guitarist Paul Crook, Scott Metaxas en Jim Roe. In 2011 verhuisde ze met haar gezin naar Los Angeles en ging door met waar ze mee bezig was. Gaat album ‘Land of Dreams’ uit 2015 was het laatste album voor ze zich even terug trok uit de rockscene om zich aan haar gezin te weiden.

Nu is Maarja terug, en wel onder haar eigen naam, om niet verward te worden met haar rockverleden. Als Maarje Kivi slaat de zangeres weer de richting in van hoe ze ooit begon. Eurovisie Songfestivalachtige nummers, waarvan ‘Victorious’ de eerstse single is. Het past perfect in de Eurovisie-pop stijl van bijvoorbeeld ‘Euphoria’, waarmee de Zweedse Loreen in 2012 het Songfestival wist te winnen. Met ‘Victorious’ laat Maarja duidelijk horen klaar te zijn om in de komende jaren zelf mee te doen met het festival, nadat ze in 2003 met Vanilla Ninja de publiekswinnaar was bij Eurolaul, de Estse voorronde van het Eurovisie. ‘Victorious’ is lekker, heel lekker.