Glennis Grace komt naar 013

Glennis Grace behoort technisch gezien tot de beste zangeressen van Nederland. Die vrouw kan vocaal zo’n beetje alles aan. Van klein en ingetogen (‘Als Je Slaapt’) tot die onmogelijke “Aaaaai-hi-aaaaaaaai” uithaal van Whitney’s ‘I Will Always Love You’. Met de voorgenoemde Volumia-cover ‘Afscheid’ haalde ze de nummer 1 positie. Later deed ze, met succes, mee aan America’s Got Talent. Nadat haar oorspronkelijk tour in het water viel vanwege de coronamaatregelen keert Glennis Grace nu terug voor een seated show in onze 1.5 meter setting.

25 oktober komt Glennis Grace naar 013 in Tilburg voor een concert.