Jan Smeets stopt met Pinkpop!

Jan Smeets (1945), beter bekend als ‘Mister Pinkpop’, heeft besloten om te stoppen als festivaldirecteur van het Limburgse popfestival. In 1970 organiseerde de destijds 25-jarige Jan Smeets samen met enkele partners de eerste editie van het inmiddels bekendste en langstlopende open-air popfestival van Nederland. Volgens kenners zelfs van de wereld. Tot 2020 werd er geen jaar overgeslagen en zo vierde het festival, met nog altijd Jan Smeets aan het roer, in 2019 haar 50e editie.

Sinds Jan Smeets de pensioengerechtigde leeftijd passeerde kwam ieder jaar steevast de vraag hoe lang hij nog door wilde gaan. Tot en met de 50e editie was het voor Jan ondenkbaar om te stoppen. Met de vrijgekomen tijd vanwege Covid-19 en het feit dat Jan de afgelopen jaren met zijn gezondheid sukkelde, kwam hij echter terug op zijn standpunt. Hij doet een stapje terug en gaat genieten van de vrije tijd en van wat hij met het festival heeft opgebouwd.

Zijn vaste team zet de organisatie van het Pinkpop festival voort en zal in samenwerking met MOJO, het bedrijf dat al sinds 1986 verantwoordelijk is voor de programmering, de toekomst van het festival waarborgen.

Jan Smeets blijft voor altijd ‘Mister Pinkpop’ en staat waar nodig als adviseur het Pinkpop team bij. “Ik mag dan wel officieel als directeur stoppen, maar jullie zijn zeker nog niet van me af”, aldus een lachende Jan Smeets.

Op pinkstermaandag 18 mei 1970 werd in Geleen de eerste editie van het Pinkpop festival door Jan Smeets samen met enkele partners georganiseerd. Het wordt een groot succes en in de jaren die volgen bouwt Jan Smeets het festival uit tot wat het nu is: het bekendste popfestival van Nederland met 50 edities, bijna 2.8 miljoen unieke bezoekers, optredens van de grootste bands ter wereld zoals The Rolling Stones, Metallica, Paul McCartney, Bruce Springsteen en vele anderen.

In 2019, het jaar dat het festival haar 50e editie beleefde, werd Jan Smeets vanwege zijn inzet voor de popmuziek in het algemeen en Pinkpop in het bijzonder, bevorderd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau en ontving hij van Buma de Buma Gouden Harp. Gedurende zijn lange carrière, hij organiseerde zijn eerste concert in 1961, ontving Jan Smeets diverse Lifetime Achievement Awards en onderscheidingen, was hij een van de grondleggers van Yourope, Association of European Festivals, en geniet hij een groot aanzien in de popmuziek en festivalwereld in binnen- en buitenland.