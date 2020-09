Young Guv is de naam waaronder de Canadese Ben Cook aangrijpende indiepopmuziek maakt. De met nostalgie doordrenkte liedjes zijn een combinatie van powerpop en harmonieuze gitaarmuziek, waarvan de altijd slimme, herkenbare teksten de boventoon voeren. In 2019 verscheen het tweezijdige album GUV I & II, een wat meer traditionele rockplaat en een perfecte combinatie voor Cooks croonstem, majeurakkoorden en teksten over enge dingen in het leven.

Young Guv komt woensdag 31 maart 2021 naar Paradiso.