Sam Tompkins naar Paradiso

De 22-jarige singer-songwriter Sam Tompkins begon zijn carrière als straatmuzikant in zijn woonplaats Brighton in Engeland. Zijn grote doorbraak volgde echter via YouTube, waar hij met zijn cover van Drake’s “Hold On We’re Going Home” een grote viral hit scoorde.

Dit leverde hem miljoenen views én een platencontract met het gerenommeerde platenlabel Island Records op. Sam staat bekend om zijn bijzondere stem en zijn edgy popgeluid vol invloeden van r&b en hiphop en heeft inmiddels al drie succesvolle EP’s uitgebracht. Ook gooide hij hoge ogen op showcasefestival Eurosonic Noorderslag 2020 in Groningen. Op dinsdag 16 maart zie je hem tijdens zijn eerste eigen Europese clubtournee in Paradiso in Amsterdam.

