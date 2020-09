Schotse indierockgrootheden We Were Promised Jetpacks begonnen ooit als een groep 20-jarigen die met hun opwindende debuut ‘These Four Walls’ in 2009 en met name indiehit ‘Quiet Little Voices’ zichzelf lanceerden in het Britse muzieklandschap. Vorig jaar werd het tienjarig jubileum gevierd met de ‘These Four Walls (10 Year Anniversary Edition), nu richten de volwassen geworden muzikanten hun blik op de toekomst met nieuwe EP.

We Were Promised Jetpacks staan op zondag 25 april 2021 in Paradiso.