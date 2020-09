Will and the People komt naar Doornroosje

De Britse band Will and the People werd wereld beroemd met hun nummer ‘Lion in the Morning Sun’. Wie kan deze zomerse megahit nou niet meezingen? Sinds hun doorbraak staat Will and the People op diverse festivals en trekken zij overal volle zalen. Naast de hit ‘Lion in the Morning Sun’ gaat het publiek ongetwijfeld los op hits als ‘Salamander’ en ‘Holiday’.

Hun laatste album stamt uit alweer uit 2014 maar de heren hebben nieuw materiaal welke in 2020 zal uitkomen aldus zanger en frontman Will Rendle. ‘Gigantic’ is de single en voorloper van het album. Op dinsdag 12 mei zullen de heren terugkeren naar Doornroosje om zowel oud als nieuw materiaal te spelen.