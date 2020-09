This Is The Kit naar Paradiso

This Is The Kit is het project van de Britse, in Parijs residerende, alleskunner Kate Stables. Ze maakt door banjo aangedreven folk; prachtige liedjes die verder nog worden versierd met flarden piano, percussie, gitaar, orgel of trompet.

In 2008 debuteerde de alternatieve folkband met het album ‘Krulle Bol’, ruim twaalf jaar later is het tijd voor de vijfde langspeler, getiteld ‘Off Off On’. Deze komt in oktober 2020 uit via Rough Trade Records en werd geproduceerd door Josh Kaufman, ook bekend als bandlid van Bonny Light Horseman en Muzz.

This Is The Kit staat op maandag 3 mei 2021 in Paradiso.