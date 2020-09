August Burns Red komt naar de Effenaar

De Amerikanen van August Burns Red behoeven natuurlijk geen introductie meer. Al ruim 17 spelen deze mannen in de eredivisie van de metalcore. Dit voorjaar zag hun alweer negende studioalbum ‘Guardians’ het licht. En voor wie denkt dat ze iets aan energie hebben ingeleverd in al die jaren, dacht het niet!

Samen met de Britse metal-core koningen van Bury Towmorrow trekken ze in het najaar van 2021 de wereld over om te laten zien waarom ze al jaren de vaandeldragers van het genre zijn. Miss May I en Thorhill maken deze avond het kwartet compleet.

August Burns Red komt op 28 november naar de Effenaar.