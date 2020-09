Sea Girls – Open Up Your Head

Na in de afgelopen jaren een aantal EP’s te hebben uitgebracht is 2020 het jaar waarin de eerste langspeler van de groep Sea Girls uitkomt. Met de voorgaande EP’s hebben ze al wat reputatie opgebouwd. Zal dit dan dé grote doorbraak worden voor de groep? Sea Girls is een Britse indie rockband afkomstig uit Londen. De band werd in 2015 opgericht, maar voor ieder lid was dit niet de eerste groep. Voorheen hebben ze allen in een schoolbandje gezeten, echter nooit samen, al leerde de mannen elkaar op de middelbare school kennen. In 2019 kregen ze een platencontract aangeboden door Polydor Records. Hiervoor hadden ze in Engeland al enig succes met debuut single ‘Call Me Out’ en ‘All I Want To Hear You Say’.

Het album ‘Open Up Your Head’ is nu een maandje uit en heeft de 3e plaats in de Britse hitlijsten gehaald. Dan doe je het zeker niet slecht. Eerdergenoemde singles staan opnieuw op dit album, wat wellicht wel een beetje geholpen heeft. Muzikaal gezien is het vergelijkbaar met The Killers. Zanger Henry Camamile heeft hetzelfde accent als Dan Smith van de band Bastille, waar Sea Girls ook zeker wel wat van wegheeft. Af en toe lijkt de melodie in de zang geïnspireerd op Keane. Kortom typisch Britse 00’s indie rock.

Voor dit album uitkwam is al meer dan de helft van de nummers uitgebracht als single. Beetje apart is dat wel, meestal zijn het drie of vier. Nee, niet bij Sea Girls die doen er gelijk acht. Het album bevat in totaliteit veertien nummers.

Het album opent met de sterkere nummers. De melodieën zijn vooral het sterkst en blijven dan ook het beste hangen. Lastig om hierop stil te zitten. Halverwege begint de kwaliteit van de nummers toch wel wat te zakken. Misschien dan toch te veel fillers? Ik denk dat ze best met een aantal nummer minder hadden kunnen doen, dan zou de kwaliteit mooi verdeeld blijven. Mocht je de groep niet kennen zou ik zeker bovenstaande singles eens beluisteren. Samen met ‘Do You Really Wanna Know?’ en hoogtepunt ‘Violet’. Dit zijn nieuwe nummers en klinken lekker. Goede beat, pakkende refreinen. De teksten zijn niet heel diep of origineel, zeer voorspelbare rijmwoorden. Het totaalpakket van de songs maakt dat gelukkig bij een aantal nummers goed.

Het album luistert zeker wel lekker weg, maar heel origineel is het allemaal niet. Ideale muziek voor een festival als Pinkpop en Rock Werchter, dat moet dan wel weer gezegd worden. Daar zijn dit soort nummers perfect voor. Met dit album zullen de heren zeker wat meer bekendheid krijgen, maar het is voor nu nog te wisselvallig om gelijk geboekt te worden in zalen als AFAS of Ziggo Dome. (7/10) (Polydor Records)