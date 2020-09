Lakshmi gaat het theater in

Na haar debuutvoorstelling ‘ADEM’ en de reprise hiervan – met in totaal 90 shows – gaat creatief talent Lakshmi dit najaar op tournee met haar nieuwe voorstelling ‘Huidhonger’. Deze Corona-proof voorstelling in kleine bezetting gaat over onderwerpen als eenzaamheid, intimiteit en verlangen, dingen die we zo missen tijdens de pandemie. LAKSHMI zingt covers die betrekking hebben op de bijzondere tijd waarin we ons bevinden, naast eigen werk dat naadloos hierop aansluit. Lakshmi speelt de voorstelling zowel in theaters als clubs. ‘Huidhonger’ start op 22 oktober in Franeker en eindigt op 18 december in Nijmegen.

Het thema van de voorstelling is huidhonger, een term die een diepere betekenis heeft gekregen door de strenge Corona-maatregelen, waarin aanraking iets lijkt uit een ver verleden. Geïnspireerd door haar optreden op televisie, waarin Lakshmi in april hetzelfde thema bezong met de Divinyls-cover ‘I Touch Myself’, besloot ze te onderzoeken wat aanraking en intimiteit voor haar zelf en voor anderen betekent.

Lakshmi: “De behoefte aan aanraking, acceptatie en liefde is zó universeel. Daar kwamen we pas écht achter toen we elkaar niet meer van dichtbij mochten zien, geen handen meer mochten schudden, geen knuffels meer mochten geven. Dat triggerde heel veel emoties bij mij en anderen, en inspireerde mij voor mijn nieuwe voorstelling ‘Huidhonger’.”

In elke levensfase verandert je verhouding tot anderen, maar één ding hebben we allemaal gemeen: verlangen naar aanraking, acceptatie en liefde. Datgene wat juist in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is. Van het empty nest syndroom tot de Golden Hour. Van de pubertijd tot de dood. Lakshmi behandelt alle fases in het leven door vertolkingen van eigen muziek, covers en spoken word.

Lakshmi wordt live begeleid door Rob Peters (gitaar, live productie, toetsen) en Pauline Koning (viool, piano, achtergrondzang).

Tourdata ‘Huidhonger’:

* = meerdere shows

22-10-2020 Theater de Koornbeurs, Franeker *

23-10-2020 De Pul, Uden

24-10-2020 Brestheater, Brielle*

30-10-2020 Schouwburg Kunstmin, Dordrecht

31-10-2020 Theater het Kielzog, Hoogezand

01-11-2020 Schouwburg Cuijk, Cuijk

14-11-2020 Melkweg, Amsterdam

18-11-2020 Theater Zuidplein, Rotterdam*

26-11-2020 Junushoff, Wageningen

27-11-2020 City of Wesopa, Weesp*

03-12-2020 De Muze, Noordwijk

04-12-2020 Theater de Kattendans, Bergeijk

11-12-2020 Hedon, Zwolle

12-12-2020 Westerlandtheater De Naald, Naaldwijk

17-12-2020 Het Klooster Theater, Woerden*

18-12-2020 Doornroosje, Nijmegen

19-12-2020 Stadsschouwburg de Harmonie, Leeuwarden