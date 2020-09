The Hunna komt naar de Melkweg

De Britse poprock-sensaties The Hunna heeft de release van zijn derde studioalbum, ‘I’d Rather Die Than Let You Out’ uit moeten stellen naar 2 oktober maar we krijgen wel alvast maandelijks een nieuw nummer te horen. Het album werd opgenomen met niemand minder dan producer John Feldmann (Fever 333, Blink 182, Biffy Clyro).

Eindelijk steekt de band ook weer het kanaal over om te toeren door Europa en daarbij wordt Melkweg natuurlijk niet overgeslagen.

The Hunna weet altijd een energieke liveshow neer te zetten vol met arena-anthems en feelgood-hits als ‘Bonfire’ en ”You & Me’ en ‘Never Enough’. Songs met aanstekelijke gitaarriffs, dansbare drums en herkenbare teksten die schreeuwen om meegezongen te worden.

Op 24 april staat de band in de Melkweg.