Ares komt met luistersessie naar de Melkweg

Ares, de Oosterhoutse rapper, producer én zanger stond al vroeg in de spotlights: op 18-jarige leeftijd bracht hij zijn debuutalbum Road Trip uit, en daarnaast nog talloze EP’s en mixtapes. Sinds 2017 is hij onafhankelijk artiest en kan hij doen wat hij wil. Daarin kiest hij ervoor om down to earth te zijn en te experimenteren met allerlei soorten sounds en effecten. Doorgaans staat Ares niet heel graag in de spotlights, maar als hij eenmaal de mic in zijn handen heeft, gaan zowel hij als zijn publiek helemaal los.

Het zijn pure, oprechte teksten vol emotie waarmee hij zich volledig blootgeeft. Het experimenteren met zowel instrumentale als zijn eigen stem is een belangrijk onderdeel van zijn muziek. Begin dit jaar dropte hij zijn album ‘Lotus’ en stond hij maar liefts tweemaal in een uitverkochte Melkweg Max. Binnenkort dropt hij een nieuwe EP.

Ares komt op op 18 oktober met zijn LTL Luistersessie naar de Melkweg in Amsterdam.