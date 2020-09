Elderbrook komt naar de Melkweg

Dit jaar verschijnt eindelijk het langverwachte albumdebuut van Elderbrook. Op ‘Why Do We Shake In The Cold?’ hoor je een zachte, kwetsbare kant van de elektronische songwriter/producer. Alexander Kotz begon ooit in een indieband en experimenteerde met hip-hop voordat hij onder de naam Elderbrook de slag ging. Zijn diepe beats zijn verrassend catchy en zijn indie achtergrond schittert door veel van zijn tracks nog steeds door. Elderbrook zweeft rustig tussen genres en is niet van plan snel te landen.

Elderbrook komt op 15 maart 2021 naar de Melkweg in Amsterdam.