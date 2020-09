Nieuwe namen voor festival ROOTZZ

Hannah Mae, Dan Tuffy en Sam & Julia zijn de nieuwe namen op het affiche van het ROOTZZ festival op zaterdag 31 oktober in Breda. De voor de zomer al aangekondigde uit Amerika afkomstige Jesse Malin heeft in verband met reisrestricties zijn tour noodgedwongen moeten annuleren, waarmee zijn show in Breda ook komt te vervallen. Optredens van Mercy John en Tim Knol & Blue Grass Boogiemen waren ook al eerder bekend gemaakt, in combinatie met het trio nieuwe namen kent de vierde editie van het indoor festival daarmee een volledig Nederlandse line-up.

Met het complete kwintet namen op het programma, biedt ROOTZZ een prachtig podium aan artiesten uit eigen land die hun inspiratie vonden in de muziek van overzee. Daarbij is Dan Tuffy de geroutineerde naam van het gezelschap, maar met Hannah Mae en Sam & Julia heeft de organisatie ook oog voor nieuw Nederlands talent.

ROOTZZ is een indoor festival voor rootsmuziek dat plaats vindt in het Bredase poppodium Mezz, geïnitieerd en georganiseerd in samenwerking met het Eindhovense boekings- en perspromotiekantoor Harvest Music. Tickets zijn te koop via de website van Mezz, voor € 20,- per stuk. De deuren van Mezz gaan om 19.00 u open, de eerste act speelt om 19.45 u. Alle coronamaatregelen worden in acht genomen en zijn terug te lezen op de website van Mezz.

Tim Knol & Blue Grass Boogiemen

Tim Knol & Blue Grass Boogiemen vormen een voorbestemd huwelijk. Het karakteristieke timbre van Knols stem kleurt perfect bij het palet akoestische klanken van de Blue Grass Boogiemen. Op het gezamenlijke album ‘Happy Hour’ (2019) meanderen de fraaie zanglijnen door de – vaak virtuoos uitgevoerde – instrumentatie als een rivier door de Noord-Amerikaanse Appalachen, de bron waaraan de bluegrass is ontsproten. Niet voor niets vlogen de veelsterrenrecensies en andere jubelverhalen van de nationale media je om de oren. De release werd gevolgd door een uitgebreide festivaltour: van Paaspop tot Sniester en Zwarte Cross tot Lowlands. Dit najaar komt het al even aanstekelijke als virtuoze bluegrassgezelschap eindelijk ook naar Breda.

Mercy John

Waar de Brabantse John Verhoeven alias Mercy John met de release van zijn debuut ‘This Ain’t New York’ (2017) al werd geroemd om zijn songschrijverschap, bleek met ‘Let It Go Easy’ dat hij in staat was een nog diepere laag in de creativiteit aan te boren. Dat had dan weer te maken met angsten en demonen die aan de oppervlakte kwamen, iets wat paradoxaal genoeg gebeurde naar aanleiding van het succes van de debuutplaat. De persoonlijke rampspoed heeft echter een prachtplaat opgeleverd. De americana-invloeden zijn gebleven, maar de sound is wat rauwer en de songs soms steviger. De reacties van zowel fans als media op ‘Let It Go Easy’ zijn lovend, en Verhoeven heeft zich helemaal herpakt. Klaar om met zijn band op volle kracht het nieuwe werk live te spelen.

Hannah Mae

Als je onder de vleugels genomen wordt door Ilse DeLange, dan is dat zowel een erkenning van je talent als een geweldige impuls voor je carrière. De in Drenthe geboren en getogen singer-songwriter Hannah Mae heeft getekend bij het label van DeLange en bracht in het najaar van 2019 haar debuutsingle ‘Back To You’ uit. De single werd verkozen tot TopSong op NPO Radio 2 en behaalde ruim 6,5 miljoen streams. Inmiddels heeft Hannah Mae meerdere songs geschreven en opgenomen in Nashville. De nieuwste single ‘Little Things’ schreef ze met Rob en Matthew Crosby. De thematiek van het liedje – het zijn de kleine dingen die het doen – vormt een mooi contrast met haar toekomst, want die wordt ongetwijfeld groots.

Sam & Julia

Sam van Ommen en Julia Schellekens leerden elkaar kennen tijdens een jamsessie en vonden elkaar in hun liefde voor de platenkasten van hun ouders. Ze gingen samen schrijven en musiceren en ontdekten al gauw dat hun karakteristieke stemmen in samenzang meer zijn dan de som der delen. Hun EP ‘So Far, So Good’ (2019) werd de eerste release op I Love My Label, het label van Tim Knol. Het leverde ze een optreden op bij het tv-programma Vrije Geluiden en ze speelden meermaals live op nationale radio. Met enkel een piano, een gitaar, een oude drumcomputer en een stapel nieuwe verhalen gingen ze vervolgens werken aan wat hun debuutplaat moet worden. Met de vooruitgeschoven single ‘Crying At The Zoo’ is al een eerste tip van de sluier prijs gegeven. Daarop bewegen ze van de traditionele americana af richting de indie. Het maakt nieuwsgierig naar meer.

Dan Tuffy

Okee, toch niet 100% NL, die line up. Want singer-songwriter Dan Tuffy komt oorspronkelijk uit Australië, echter resideert al 20 jaar in Nederland. Zijn album ‘Songs From Dan’ (2017) werd door muziekblad OOR betiteld als een meesterwerk, zijn nieuwe album ‘Letters Of Gold’ (2020) kan ook weer rekenen op jubelbesprekingen. Speciaal voor deze show brengt Tuffy de getalenteerde Madelief van Vlijmen mee op contrabas. Met invloeden uit een periode van nu tot bijna een eeuw geleden vormt deze show een sonisch conglomeraat van storytelling, songwriting en pulserende akoestische grooves.