Ben Harper brengt nieuwe single ‘London’

Ben Harper heeft zijn nieuwe single ‘London’ uitgebracht, als voorloper op zijn aanstaande album ‘Winter is For Lovers’ (ANTI-Records). Het nieuws valt samen met de aankondiging van de releasedatum van zijn album die valt op 23 oktober 2020. Het album is Harper’s allereerste volledig instrumentale project, en in vele opzichten een samenvatting van waar Harper in zijn carrière naartoe heeft gewerkt. De solo-opname, met alleen Harper en zijn Monteleone lap steel gitaar, bestaat uit 15 tracks met originele instrumentale composities, gepresenteerd als een symfonie.

“Het nummer ‘London’ is voor mij beïnvloed door de grote Britse gitaristen, zoals Richard Thompson, Nick Drake, John Martyn, Jimmy Page. Het heeft die stuwende Britse ‘push & pulse’ en het doordenderende ringelende geluid dat voor mij specifiek aanvoelt als London.” zegt Harper over het nummer.

De muziek met meditatieve invloeden op het instrumentale album ‘Winter Is For Lovers’ zit diepgeworteld in het DNA van Harper en leidt terug naar The Folk Music Store, die onderdak bood aan beroemdheden van alle niveaus, waaronder Sonny Terry, Brownie McGhee, Rev. Gary Davis, Doc Watson en John Fahey. Toen Harper in zijn jeugd in de winkel werkte, ontmoette hij al iconische gitaarspelers als Leonard Cohen, Taj Mahal, David Lindley en Jackson Browne.

‘Winter Is For Lovers’ verkent op filosofische wijze de American Primitive movement, ooit opgestart door Leo Kottke en John Fahey. Harper combineert het met de muziek die hij hoorde toen hij opgroeide, luisterend naar de blues-, Hawaiiaanse en klassieke gitaarmeesters in de platencollectie van zijn moeder. Hij werd al vroeg aangetrokken door het onderscheidende en kenmerkende geluid van de slide gitaar, leerde fingerpicking van slide-master Taj Mahal en studeerde later bij Chris Darrow van Nitty Gritty Dirt Band – een lap steel-virtuoos die grote invloed had op Harper’s levenslange liefde voor het instrument.

Sinds zijn debuut in 1994 heeft Harper muzikale grenzen verlegd waarbij zijn lap steel gitaar gedurende zijn hele carrière een grote rol heeft gespeeld in zijn uitgesproken sound. Maar nooit eerder heeft hij een album gemaakt dat zo puur zijn bewondering voor het instrument en de beheersing ervan laat horen.

In onderstaande clip laat Harper een live uitvoering zien en horen van ‘London’ die is opgenomen in The Folk Music Store, de invloedrijke instrumentenwinkel in Californië die zijn grootouders in de jaren vijftig openden.