16 september, de verjaardag van Richard Marx

Richard Marx, geboren op 16 september 1963 te Chicago, Illinois, Verenigde Staten viert vandaag zijn 56e verjaardag. Marx is een Amerikaanse pop/rock zanger, tekstschrijver, muzikant en producer die wereldwijd meer dan 30 miljoen platen verkocht. In de jaren ’80 en ’90 had hij een aantal grote hits, waaronder ‘Endless Summer Nights’, ‘Right Here Waiting’, ‘Now and Forever’, en ‘Hazard’. Ook al waren een paar van zijn grote hits ballads, veel van zijn songs hebben een klassieke rockstijl, dit is te horen in nummers als ‘Don’t Mean Nothing’, ‘Should’ve Known Better’, ‘Satisfied’, en ‘Too Late To Say Goodbye’.

Diverse records voor Richard Marx

Richard Marx kwam in de recordboeken terecht vanwege het feit dat hij de eerste solo-artiest is die met zijn eerste zeven singles de top 5 van de Billboard Hot 100 singles chart behaalde. Buiten de hits die hij voor zichzelf schreef , schreef en produceerde hij grote hits voor andere artiesten als ‘This I Promise You’ van NSYNC en ‘Dance With My Father’ van Luther Vandross. ‘Dance With My Father’ won diverse Grammy Awards. Zijn 14e en laatste hit, ‘Long Hot Summer’, een single van Keith Urban, zorgde ervoor dat Marx zowel als zanger als schrijver en mede-schrijver hits had in vier decennia. Dit jaar bracht hij nog een album uit getiteld ‘Limitless’ (2020)