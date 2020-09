Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Rick Astley.

Rick Astley, wie kent de Britse zanger niet? Hij werd wereldberoemd met zijn enorme hitsingle ‘Never Gonna Give You Up’ (1987) waarmee hij in 25 landen de toppositie van de hitlijsten haalde. Na ‘Never Gonna Give You Up’ had Rick nog een aantal hits, te weten ‘Whenever You Need Somebody’, ‘When I Fall In Love’ en ‘Cry For Help’. In 1993 stopte de zanger ermee om vervolgens in 2007 een comeback te maken. In dat jaar werd de videoclip een internethit door middel van het zogenoemde ‘Rickrolling‘.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Rick Astley live @ Festival de Viña del Mar, Chili (2016).