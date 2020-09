Eefje de Visser brengt video voor ‘De Parade’ uit

Eefje de Visser heeft vandaag de video voor ‘De Parade’ uitgebracht. De clip werd gemaakt door creative studio That’s What She Set, een jong productiehuis waarin zus en broer Isabelle en Danny Griffioen hun krachten als ervaren- kunstenaars van verschillende disciplines bundelen.

De creative direction voor deze video is een samenwerking tussen Isabelle en Eefje; een op 16mm film gedraaide choreografie met een donker nostalgische feel. “Wij vinden authenticiteit belangrijk, wat dat betreft was deze samenwerking een goede match met de visie van Eefje, deze video laat zowel haar kwetsbaarheid als haar kracht zien,” aldus Isabelle Griffioen.

Eefje: “‘De Parade’ is een song vol paradoxen en dat is ook zichtbaar in de video: het individu in samenspel met de ander, losse individuen vormen samen een groter geheel, de groep; jezelf blootgeven en weer verschuilen, elkaar opzoeken en weer loskomen. De song en video schetsen een vage lijn tussen donkerte en cynisme, en zachtheid en romantiek.” De dans wordt uitgevoerd door Valentine Galeyn en Els Houttequiet en Eefje de Visser (samen ook verantwoordelijk voor de choreografie) en vier dansers van dansgroep Compagnie J. uit Gent.

In januari van dit jaar bracht Eefje de Visser haar vierde album ‘Bitterzoet’ uit. Het album werd lovend ontvangen en ook de eerste (try-out) concerten met haar nieuwe band waren een groot succes. De uitverkochte releasetour door Nederland en België stond op het punt te beginnen toen de coronacrisis uitbrak. Om haar fans toch de live-ervaring te geven bracht ze afgelopen juli de concertfilm Bitterzoet uit waarvan de opbrengsten werden verdeeld onder haar team, de vaste band en crew, en iedereen die heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de film.

Eefje de Visser is overladen met nominaties. Zo is ze genomineerd voor een Anchor Award die op 19 september op het Reeperbahn Festival in Hamburg wordt uitgereikt, haar eerste internationale nominatie. Tijdens het festival geeft Eefje ook twee shows. En ondertussen is de video van De Parade in Duitsland al opgepikt door toonaangevende blogs als Wonderland, COLORS x STUDIO, Notion en Blue Bardot.