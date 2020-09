De Tuin van 2020 krijgt vervolg met wintereditie

Ruim 20 DJ’s en artiesten als Typhoon, Davina Michelle, André Hazes, Sunnery James & Ryan Marciano en Kris Kross Amsterdam zijn dit najaar te bewonderen in een vervolg op De Tuin van 2020. De nieuwe reeks ‘coronaproof’ concerten zal plaatsvinden in Hilversum waar een binnentuin is gecreëerd. Het initiatief van Typhoon en Tribe Company bracht deze zomer ruim 15.000 mensen op de been.

Ook Snelle, Rolf Sanchez, Tino Martin, JURK!, Diggy Dex, Paul de Munnik, Van Dik Hout en de DJ’s Fedde Le Grand, Sam Feldt en La Fuente hebben hun deelname bevestigd. De Tuin van 2020 krijgt daarnaast een aantal exclusieve shows. Paul de Leeuw zal samen met Cor Bakker nummers op verzoek spelen en de 3JS zullen uitsluitend werk van U2 ten gehore brengen. Jeroen van Koningsbrugge is samen met Beau van Erven Dorens en een big band rond middernacht te zien tijdens “Een nacht in Studio Twenty One” en Trijntje Oosterhuis zet haar “Lovestream” reeks voort. Nicky Romero zal het optreden dat hij op 14 augustus moest cancellen vanwege Corona inhalen op zaterdag 17 oktober.

Het vernieuwde Studio Twenty One biedt plaats aan 375 gasten die volledig conform de RIVM richtlijnen is ingericht. Bezoekers worden omringt door een uniek 360 graden videoscherm én podium waardoor de ervaring altijd persoonlijk en dichtbij zal zijn.

Glenn de Randamie (Typhoon): “Ik ben blij dat De Tuin van 2020 voor bezoekers en artiesten zo’n bijzondere ervaring is geweest. Het delen van muziek in een kleine intieme setting was misschien wel even wennen maar we hebben met ons initiatief veel mensen, inclusief onszelf, echt blij kunnen maken. Het is de directe aanleiding voor het vervolg in De Wintertuin. De locatie is opnieuw magisch met het enorme videoscherm rondom. We zetten de warmte van De Tuin voort, ook in de winter”.

Nieuw is dat artiesten tweemaal per dag zullen optreden en dan de toegangsprijzen aanzienlijk lager zijn. Machiel Hofman van Tribe Company daarover: “Doordat we iets meer capaciteit hebben en de locatie, leveranciers en artiesten meedenken hebben we de kaartprijzen kunnen verlagen. De overvloed aan positieve reacties op de combinatie van gezellig eten, drinken en muziek is een enorme verrassing voor ons en geeft een hoop energie. Bezoekers kunnen in De Wintertuin daarom opnieuw borrelplanken, wintermanden en andere arrangementen bestellen waardoor elke avond weer compleet zal zijn”.

De kaartverkoop voor De Tuin van 2020 – Wintereditie start aanstaande donderdag om 10:00 uur via de website van het evenement. De komende weken zullen er nog meer DJ’s en artiesten aan het programma worden toegevoegd.

De Tuin van 2020 – Wintereditie

Sunnery James & Ryan Marciano: Zaterdag 10 oktober

Nicky Romero: Zaterdag 17 oktober

Fedde Le Grand: Vrijdag 23 oktober

Trijntje Oosterhuis – Lovestream: Zondag 25 oktober

La Fuente – Full Colour Innercircle: Vrijdag 30 oktober

Diggy Dex: Zaterdag 31 oktober

JURK!: Zaterdag 7 november

André Hazes: Zaterdag 14 november

Kris Kross Amsterdam: Vrijdag 20 november

Snelle: Zaterdag 21 november

Paul de Munnik & Van Dik Hout: Zondag 22 november

Sam Feldt LIVE: Vrijdag 27 november

Tino Martin: Zaterdag 28 november

Jeroen van Koningsbrugge – ’s Nachts in 21: Zaterdag 28 november

3JS (U2 by 3JS): Zondag 29 november

Paul de Leeuw (& Cor Bakker) – Op verzoek: Zondag 6 december

Typhoon: Zaterdag 12 december

Rolf Sanchez: Zondag 13 december

Lucas & Steve: Vrijdag 18 december

Davina Michelle: Maandag 28 december

En vele anderen..