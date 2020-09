Emil Landman brengt nieuwe single ‘Skin’ uit

Emil Landman brengt zijn nieuwe single ‘Skin’ uit en dit zal het startpunt zijn van een reis én album. Emil vertelt: “Toen ik in het vliegtuig zat naar New York voelde ik me bevrijd van het dagelijkse leven. Op naar het avontuur. Voor 3 maanden zou ik die stad gaan verkennen en mezelf onderdompelen in mijn nieuwe, toen nog te schrijven album.

De vibe van het nummer ‘Skin’ voor mij is om in vrijheid het avontuur tegemoet te gaan. Zonder angst, met veel energie en vol enthousiasme. Het refrein is een eerbetoon aan een aantal mensen die zijn overleden waarvan ik nog steeds het gevoel heb dat ze bij me zijn en me helpen tijdens het schrijven en maken van muziek. Misschien een beetje raar maar ‘samen’ met hun op naar wat nog geschreven zou gaan worden.”

Een krachtig en gevoelig nummer van Emil Landman, waarin hij je de komende maanden mee zal nemen ‘samen’ op zijn reis door de jaren heen. Terug naar het verleden, mee naar het heden, op weg naar een nieuw album.