Asaf Avidan brengt album ‘Anagnorisis’ uit

De Israëlische singer- songwriter Asaf Avidan brengt zijn nieuwe album ‘Anagnorisis’ uit. ‘Anagnorisis’ is een literaire term bedacht door Aristoteles, het is een plotseling moment van openbaring voor een personage. In dat moment wordt de persoon geconfronteerd met zijn of haar ware identiteit, een transformatie van onwetendheid naar kennis.

Asaf besloot na 10 jaar non-stop op tournee te zijn geweest “minstens een jaar van de weg te blijven”; en te reflecteren over zijn leven, carrière en kunst. Om tijd en ruimte op een andere manier te gaan ervaren dan hij deed in die jaren van eindeloze beweging en wispelturigheid. Door anders te leven zal hij anders gaan schrijven. Hij koos een locatie, een oude boerderij in Italië die was omgebouwd tot opnamestudio en retraite voor schrijvers. Met veel groen, olijfgaarden, blauwe luchten en veel rust en afzondering. Het proces is daardoor heel anders verlopen dan hij gewend was.

In tegenstelling tot zijn eerder verschenen albums ‘Different Pulses’ en ‘The Reckoning’ welke binnen enkele weken zijn geschreven, nam Asaf nu de tijd. De natuur en stilte hadden invloed op zijn kunst en het proces. Ideeën begonnen tijd te eisen. Ze werden bijgesneden, verzorgd, weggegooid en opnieuw gezaaid. Maanden gingen voorbij en de nummers kregen langzaam vorm.

Asaf legt uit: “I remember learning to cut olive branches to prepare the trees for next year. I was astonished to see how much of the tree had to be cut in order to help it live better. Local farmers showed me that by cutting many of the branches, more air was reaching the inside of the tree, more sun, making it stronger and more resilient to parasites and disease. I tried to do the same with my songs. Cut, trim and remove big parts for the song to use its energy to grow stronger roots and a stronger structure. Take time and let the song grow naturally.”

Asaf was toe aan vernieuwende muzikale inspiratie dus begon hij onbekend terrein te verkennen: 90’s hiphop, moderne pop en gospel. Asaf vertelt: “I was listening to Thom Yorke, The Fugees, David Bowie, Old school Jazz, even contemporary pop like Billie Eilish or Kanye West. I would take something from each one and mix it all into a schizophrenic jungle of characters, all working from within myself. Somehow this mixture of characters and sounds was able to tell a clearer picture of how I felt… of who I am… more than just one voice ever could.”

Asaf speelde afgelopen vrijdag een korte set die live werd gestreamd op zijn YouTube-kanaal. Het vond plaats in Le Perchoir, een rooftopbar in Parijs.