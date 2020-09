Black Pumas komen naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Black Pumas! Na 6 uitverkochte concerten in 2019 en begin 2020 keert de band terug voor hun grootste show in Nederland tot nu toe.

Black Pumas werd eind 2017 opgericht door straatmuzikant Eric Burton en gitarist Adrian Quesada, die met zijn vorige band Grupo Fantasma al een Grammy op zijn naam had staan. Een bijzondere, ongeplande kennismaking, waarbij Burton voor Quesada door de telefoon zong, veranderde al snel in een succesverhaal. Met slechts twee nummers uit, ‘Black Moon Rising’ en ‘Fire’, besloot het duo hun muziek al live te gaan spelen. Bij het eerste optreden werd gelijk duidelijk dat de chemie tussen Burton en Quesada op het podium speciaal en uniek is. In hun woonplaats Austin stonden ze al snel bekend om de sensationele liveshows, waarbij ze het publiek compleet meenemen in de muziek.

Black Pumas wil met hun muziek niet zomaar de soul van de jaren zeventig weer tot leven te laten komen, maar ook de invloed uit hiphop laten horen. Een heuse “James Brown meets Wu-Tang Clan”. De zachte maar rauwe soulstem van Burton is een bijzondere combinatie met het psychedelische gitaarspel van Quesada.

In juni 2019 bracht Black Pumas hun veel geprezen gelijknamige debuutalbum uit. Hiermee wisten ze te bewijzen dat het geluid van de liveshows ook op de plaat goed overkomt. Het was een succesvol eerste jaar voor de band. Zo ontvingen ze een Grammy-nominatie voor Best New Artist (naast grote namen als Billie Eilish en Lizzo) en waren meerdere tours in Noord-Amerika en Europa uitverkocht.

Het debuutalbum was ook in Nederland zeer succesvol. In november was Black Pumas te zien op de Nederlandse televisie, waar ze hun grootste hit ‘Colors’ speelden. Dat optreden leidde tot hun doorbraak bij het Nederlandse publiek. De band verkocht voor hun shows in de Nederlandse poppodia in totaal meer dan 6000 tickets in minder dan 6 maanden tijd. Elke show brengt de band een fantastische energie met zich mee en weet het publiek daar keer op keer in mee te nemen. Ook het concert in AFAS Live belooft spectaculair te worden.

Op vrijdag 19 november 2021 staan de Black Pumas in AFAS Live.