Vandaag viert Morten Harket, leadzanger van de in de jaren ’80 zeer populaire Noorse band A-ha zijn 61e verjaardag. Morten had in de jaren ’80 samen met Magne Furuholmen (keyboards) en Paul Waaktaar-Savoy (gitaar) een aantal enorme hits, denk daarbij aan ‘Take on Me’, ‘Cry Wolf’, ‘Stay on these Roads’, ‘The Sun always shines on TV’, en ‘Hunting High and Low’.

Morten Harket’s grootste hit met A-ha, ‘Take on Me’

Hun grootste hit, ‘Take on Me’, viel tijdens de in 1986 gehouden MTV Video Music Awards flink in de prijzen. De band mocht maar liefst acht awards mee naar huis nemen, waaronder Best New Artist in a Video, Best Concept Video, Most Experimental Video, Best Group Video, Video of the Year en Best Special Effects. In 2010 stopte de band ermee. Harket ging solo door, zijn laatste album getiteld ‘Brother’ kwam uit in 2014. In 2015 kwam de band weer bij elkaar en bracht een album getiteld ‘Cast In Steel’ uit.