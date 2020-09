Nothing But Thieves komt naar Ziggo Dome

Op 23 oktober brengt Nothing But Thieves hun derde album ‘Moral Panic’ uit. Eerder werden van dit album al drie voorproefjes uitgebracht: ‘Is Everybody Going Crazy’, ‘Real Love Song’ en ‘Unperson’. Tijdens ‘The Moral Panic Tour’ krijgen fans de kans om de nieuwe tracks en de vele eerdere hits van Nothing But Thieves live te horen.

Nothing But Thieves bestaat uit frontman Conor Mason, gitarist Joe Langridge-Brown, gitarist Dominic Craik, bassist Philip Blake en drummer James Price. Het viertal breekt in 2015 door met debuutplaat ‘Nothing But Thieves’, waarvan de hits ‘Itch’, ‘Hanging’, ‘Wake Up Call’ en ‘Trip Switch’ afkomstig zijn. Dankzij opvolger ‘Broken Machine’ wordt de band definitief een gevestigde naam. Single ‘Amsterdam’ is een ode aan onze hoofdstad en het nummer wordt dan ook direct een hit in Nederland. Ook ‘Sorry’ kan rekenen op veel airplay op de radiostations.

Nothing But Thieves is een gewilde liveact. In 2016 verzorgde de band het voorprogramma van Muse tijdens de ‘Drones World Tour’ in Europa, waaronder in Ziggo Dome. De band wist zelf al twee keer AFAS Live uit te verkopen, en is te zien geweest op Pinkpop, Lowlands en Down The Rabbit Hole. Ook internationaal doet de band het goed: met headlinetours en prominente festivalspots in Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, China en Zuid-Korea heeft Nothing But Thieves zich live al ruimschoots bewezen én een trouwe fanbase over de hele wereld opgebouwd.

De Engelse rockband Nothing But Thieves geeft op vrijdag 12 november 2021 een concert in Ziggo Dome, Amsterdam. Het optreden is onderdeel van ‘The Moral Panic Tour’, vernoemd naar het aankomende album ‘Moral Panic’, en wordt de grootste headlineshow die de band tot nu toe gaf in Nederland.