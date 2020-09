Samenwerking Burgerweeshuis en De Perifeer

Burgerweeshuis in Deventer stelt haar grote zaal beschikbaar voor De Perifeer. Het platform voor muziek, kunst, performance en experiment zal dit najaar een deel van zijn activiteiten aan de Bagijnenstraat programmeren. Door de coronamaatregelen is het Burgerweeshuis gedwongen voor grote concerten uit te wijken naar een loods aan de St. Olafstraat op het Havenkwartier, waardoor ruimte ontstaat voor andere partijen.

De Perifeer bevindt zich normaal gesproken in het atelier van Harco Rutgers in Havenkwartier Deventer en biedt als mini-podium plaats aan ongeveer 20-30 bezoekers. Vanwege corona is daar het toegestane bezoekersaantal nu teruggelopen tot 4. Voor de Perifeer is dit een mooie kans om eindelijk weer een aantal shows te kunnen organiseren en om meer mensen kennis te laten maken met het programma. Het Burgerweeshuis trekt met deze samenwerking nieuw publiek en kan haar huidige bezoekers een nog breder programma aanbieden.

De komende maanden staan er vier shows van de Perifeer op het programma. De aftrap is op 18 september met improv jazz kwartet Kabas uit Gent.

Daarna volgen:

2 oktober – Diepenmaat / Sallaerts

31 oktober – Jon Doe One (bassist DAAU)

28 november – Coolhaven doet Peet & De Teefjes