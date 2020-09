Nick & Simon brengen nieuwe single ‘Oostenwind’ uit

‘Oostenwind’ is de gloednieuwe single van Nick & Simon. Het nummer werd geschreven tijdens schrijfsessies waarin als inspiratie en uitgangspunt de liedjes en het geluid van Simon & Garfunkel centraal stonden.

“Veel van onze nummers hebben een hoopgevende boodschap. Maar soms gebeurt er iets heftigs in het leven van mensen, waarbij er helemaal geen happy end is.” aldus Nick, die de tekst schreef. Nick & Simon kozen in dit liedje voor een element uit de natuur: de striemende oostenwind. “Wij wonen aan het IJsselmeer en bij ons is oostenwind altijd ongunstig. Dat zat in mijn hoofd.”

De sessie met Gordon Groothedde leverde naast ‘Oostenwind’ nog een ander juweeltje op, namelijk het nieuwe album ‘NSG’, wat staat voor Nick & Simon & Garfunkel. Dit nieuwe Nick & Simon album zal in november verschijnen en bestaat uit 12 originele en Nederlandstalige Nick & Simon nummers, aangevuld met covers van hun helden Simon & Garfunkel.