RONDÉ reist langs bevriende artiesten met nieuwe single ‘Get To You’

Voor RONDÉ is de release van ‘Get To You’ spannender dan singlereleases uit het verleden. In de coronatijd heeft hun toetsenist en songwriter Adriaan Persons de band verlaten en kwamen de overgebleven leden op een kruispunt in hun carrière te staan. Gaan we door? Wíllen we wel door? Of gaan we nu individueel andere paden bewandelen? De uitkomst van die vragen mag duidelijk zijn. Met de deze week verschenen single ‘Get To You’ laat de hernieuwde viermansformatie vol zelfvertrouwen blijken dat de drijfveer om samen muziek te maken nog sterker is dan ooit tevoren.

Om hun hernieuwde energie aan de buitenwacht te tonen, trekt de band op 14 en 15 september door het land in de ‘Get To You’-bus. Daarmee bezoeken ze een aantal bevriende artiesten. Zo stoppen ze eerst bij Sanders Vriendenteam voor de 3FM ochtendshow en rijden ze dan door naar Douwe Bob, Kraantje Pappie en Naaz. Voor de vierde locatie wordt een fan verrast met een optreden.