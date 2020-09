Chris Stapleton kondigt vierde album aan met single ‘Starting Over’

De muziek van Chris Stapleton is als een soepele blended whiskey. Er zijn toetsen van country, wat vleugjes Americana en een scheutje soul in terug te vinden. Een smakelijke mengeling van de beste elementen. Geen wonder dat zijn grootste hit tot nu toe ‘Tennessee Whiskey’ heet. Inmiddels is de in Kentucky geboren zanger toe aan zijn vierde album, waarvan de titeltrack ‘Starting Over’ eind augustus is uitgebracht. Het album komt uit op 13 november.

Stapleton begon zijn solo-carrière in 2015 met zijn debuutalbum ‘Traveller’, waarmee hij zichzelf glansrijk op de kaart zette. Het album schoot door naar de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard 200 lijst. Daarop volgden in 2017 de succesvolle ‘From A Room: Volume: 1’ en ‘From A Room: Volume 2’ albums, die hem aan zijn eerste van inmiddels vijf Grammy Awards hielpen.

De veelzijdigheid van de zanger is ook terug te vinden in diverse projecten waaraan hij inmiddels heeft meegewerkt. Zo werkte hij samen met Justin Timberlake aan het nummer ‘Say Something’. En eind 2019 kwam de spectaculaire clip uit van ‘Second One To Know’, waarvoor Stapleton de hulp inschakelde van Lego.