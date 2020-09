12 september, de verjaardag van Barry White

Vandaag zou de in 2003 overleden Amerikaanse zanger Barry White 76 jaar geworden zijn. White was een Amerikaanse componist en zanger/tekstschrijver. De zanger won twee keer een Grammy Award en stond bekend vanwege zijn bijzonder lage stem en zijn romantische imago. White’s grootste successen had hij als solo artiest en met het Love Unlimited Orchestra, hits als ‘You’re the First, the Last, My Everything’ en ‘Can’t Get Enough of Your Love’ liggen bij de meesten nog vers in het geheugen.

Barry White, pionier van de disco

Samen met Isaac Hayes wordt White beschouwd als een van de pioniers van de discomuziek. Gedurende zijn muzikale carrière mocht White wereldwijd 106 gouden platen in ontvangst nemen, waarvan er 41 ook nog de platina status behaalden. 20 van zijn singles werden goud, 10 stuks platina. Geschat wordt dat de zanger wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht heeft.